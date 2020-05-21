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Глава района Адыгеи ушел в отставку после массового заражения людей коронавирусом

Роман Захаров
11:50 21.05.2020
Из сообщения пресс-службы главы республики не следует, что уход Альберта Османова в отставку стал прямым следствием вспышки заболевания.
Глава района Адыгеи ушел в отставку после массового заражения людей коронавирусом
© Фото: Пресс-служба главы Адыгеи

Глава Красногвардейского района Адыгеи, где случился всплеск заражения COVID-19 после массового скопления людей на похоронах, ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы руководителя региона.

«На внеочередной сессии Совета народных депутатов Красногвардейского района был рассмотрен вопрос об отставке по собственному желанию руководителя муниципального образования Альберта Османова… Депутаты досрочно прекратили полномочия главы муниципального образования», - информирует пресс-служба.

В то же время из сообщения не следует, что уход Османова в отставку стал прямым следствием происшествия после похорон.

Ранее стало известно, что уровень заболеваемости коронавирусом в Адыгее резко вырос из-за ситуации в Красногвардейском районе. Причиной вспышки опасной инфекции стало массовое скопление людей на похоронах.

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