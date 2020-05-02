Токаев освободил от должности дочь Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената парламента страны Дариги Назарбаевой.
«Указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», — говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.
Также Токаев на своей странице в Twitter поблагодарил Назарбаеву за проделанную работу.
«Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве председателя сената парламента Республики Казахстан», — написал президент.
Дарига Назарбаева — старшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С 2016 года она занимала пост депутата сената парламента страны, в 2019 году Дарига Назарбаева была избрана спикером палаты.