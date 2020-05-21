Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Ливии

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонной беседы со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудил ситуацию в Ливии.

Российская и турецкая стороны высказались за немедленное прекращение боевых действий в стране и возобновление политического процесса под эгидой Организации Объединенных Наций, сообщает 21 мая пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

После вторжения НАТО в Ливию, которое закончилось свержением и жестоким убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи, в стране наступил политический кризис и воцарилось двоевластие. Востоком Ливии правит избранный народом парламент, его поддерживает Ливийская национальная армия, а запад контролируется сформированным при поддержке ООН и Евросоюза правительством национального согласия.