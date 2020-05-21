В ВОЗ оценили возможность снятия ограничений из-за коронавируса в Москве

В настоящий момент рано говорить о конкретных датах снятия ограничительных мер, введенных в Москве из-за коронавируса. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«На данный момент рано говорить о конкретных датах снятия ограничений», - ответила Вуйнович корреспонденту РИА Новости на вопрос о том, есть ли вероятность снятия ограничений в столице после 31 мая.

Ранее в оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в России за сутки возросло на 8 849. При этом самое большое количество заболевших зарегистрировано в Москве - 2 913.

Всего в нашей стране официально зафиксировано 317 554 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 92 681 человек, скончались - 3 099.