Совфед предложил внести понятие самоизоляции в законодательство

Совет Федерации предлагает легализовать понятие самоизоляции и сделать его максимально понятным для граждан. Это могут сделать в рамках закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

По словам зампреда Комитета по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, на будущее необходимо установить максимально взвешенные и учитывающие все ресурсы и интересы «правила игры».

«В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян», - пояснила она в беседе с РИА Новости.

Инициативу Комитет Совфеда собирается внести в качестве предложения в перечень мероприятий по совершенствованию закона в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях.