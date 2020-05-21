Число случаев заражения коронавирусом в РФ за сутки выросло на 8 849

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в России за сутки возросло на 8 849. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 849 в 84 субъектах, в том числе выявлено активно 3 716 (42%) без клинических проявлений», - информирует оперштаб.

Таким образом, общее число пациентов с коронавирусом в нашей стране сейчас составляет 317 554. Выздоровели 92 681 человек, скончались - 3 099.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил низкий показатель смертности от COVID-19 в России.