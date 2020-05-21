СМИ сообщили о просьбе авиаперевозчиков отменить частичное заполнение салонов самолетов

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила правительство РФ отменить рекомендации Роспотребнадзора об антивирусном заполнении салонов авиалайнеров. В АЭВТ уверены, что если самолеты будут заполняться только наполовину, то цены на билеты вырастут, а количество рейсов уменьшится.

Как стало известно газете «Коммерсант», рекомендации службы пока не оформлены юридически, однако их могут узаконить уже на текущей неделе. В этой связи АЭВТ направило обращение министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой отменить рекомендации Роспотребнадзора на следующем заседании координационного совета при кабмине.

«АЭВТ считает, что уже принимаемых на воздушном транспорте мер достаточно для минимизации риска передачи инфекции в полете, а мера по ограничению посадочных мест в салоне является избыточной», - приводит издание текст документа.

В письме также говорится, что в воздушных гаванях России выполняются все требования службы по борьбе с распространением коронавируса. К тому же в апреле занятость кресел составляла всего 37%, что позволяло рассаживать пассажиров на безопасное расстояние.

Как, в свою очередь, сообщили газете в Роспотребнадзоре, рекомендации могут быть скорректированы при изменении эпидемиологической обстановки.

Отмечается, что Дитрих, как и источники издания в транспортном блоке кабинета министров, высказывались против частичной загрузки самолетов. Но в данном вопросе решающее значение будет играть мнение специалистов Роспотребнадзора.