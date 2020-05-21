В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались 68 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

Накануне сообщалось о смерти 75 человек с коронавирусом. Таким образом количество смертельных случаев от COVID-19 в Москве увеличилось с 1726 до 1794 человек.

Ранее Сергей Собянин объяснил рост смертности среди инфицированных коронавирусом тем, что больные пациенты лежат в реанимациях по 2 - 3 недели. Накапливающийся объем больных создает нагрузку на систему здравоохранения и генерирует высокую смертность. Градоначальник также подчеркнул, что столица сейчас находится на высокой стадии заражений COVID-19.