Проценко назвал число зараженных коронавирусом в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке в настоящее время находятся 516 больных с диагнозом «внебольничная пневмония». Коронавирус подтвержден у 304 человек (59%). Об этом написал главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

По предоставленной Проценко информации, в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) находятся 54 пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 29 человек. Еще один зараженный подключен к аппарату искусственной замены легких ЭКМО.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за сутки в столице от коронавируса вылечились еще 608 человек. Всего число выздоровевших достигло 6 374.