В Москве от коронавируса вылечились еще 608 человек

Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 608 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 608 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 6374», — рассказала Ракова.

Она добавила, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, а при обнаружении симптомов болезни следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Диагноз каждому больному ставят при помощи молекулярно-генетического теста по назначению специалиста.

По словам Раковой, для подтверждения отсутствия заболевания, после лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым и после выписки необходимо оставаться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал реальное количество зараженных COVID-19 москвичей. По результатам исследований оно составило почти 2% от всех жителей города.