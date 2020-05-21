МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за мокрого снега в Москве

МЧС РФ по городу Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в течение ближайших суток. Ожидаются сильный дождь и мокрый снег.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет с 23.00 часов 20 мая 2020 года до конца суток 21 мая в Москве и Московской области ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег», - говорится в сообщении.

В четверг, 21 мая, температура в дневные часы не будет превышать 8-10 градусов тепла, что соответствует климатической норме первой декады апреля. По мнению метеорологов, москвичи в конце рабочей недели будут отброшены по климату на полтора месяца назад. Ожидается, что четверг может стать самым холодным днем месяца. В Москве такие арктические вторжения 21 мая происходят не чаще одного раза в 18 лет, а такой интенсивности – не чаще одного раза в 25 лет.