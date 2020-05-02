Ученые назвали новый срок окончания пандемии коронавируса в России

Сингапурские ученые считают, что распространение коронавируса в России завершится 8 августа. Ранее они предполагали, что пандемия в России закончится сначала 7 августа, потом скорректировали прогноз на 4 августа.

Специалисты Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) отмечают, что прогноз может и дальше изменяться в любую сторону, если они получат новые данные. Также ученые предупреждают, что всегда есть вероятность появления новой волны заболевания в случае преждевременной отмены карантина в странах, прошедших пик COVID-19.

Ранее ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна прогнозировали, что активное распространение коронавируса в России завершится к 20 мая. По результатам их исследований, к данной дате ситуация с пандемией в стране должна улучшиться на 97%.

Исследования сингапурских специалистов комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявлял, что в Кремле считают невозможным в данный момент определить дату окончания пандемии.