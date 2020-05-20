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Россиянам рассказали об опасности прогулок в парке

Анна Касаткина
09:34 20.05.2020
Даже после самой короткой прогулки можно обнаружить на себе или домашнем питомце клеща.
Россиянам рассказали об опасности прогулок в парке
© Фото: Mabel Amber, Pixabay

На фоне режима самоизоляции россиян призвали не забывать о поджидающей весенне-летней угрозе. Специалисты напомнили, что даже после самой короткой прогулки по парку можно обнаружить на себе или домашнем питомце клеща.

По словам главного специалиста по клещам ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Натальи Шашиной, членистоногие проявляют повышенную активность в теплое время года, так как их единственная задача - напитаться кровью, иначе они не смогут оставить после себя потомства.

«Они выползают на травинки, на деревья не поднимаются, и сидят на травинках, поджидая к кому бы прицепиться. Прицепиться они могут к собаке, к одежде, к голым ногам и ползут вверх, они очень цепкие и ползут достаточно быстро», - рассказала она.

Так, уточнила Шашина, чтобы добраться от обуви до головы клещу потребуется всего 10-15 минут.

Чтобы защититься от угрозы, достаточно выполнить несколько несложных правил. В первую очередь, необходима правильная одежда: длинные брюки, заправленные в носки с плотными резинками или сапоги, куртка или рубаха также не должны оставлять свободного пространства для маневров по телу.

Дополнительным защитным средством могут служить инсектоакарицидные аэрозоли, а также репелленты, однако они менее эффективны.

«Удалять клеща, если он все-таки попал на тело, можно самому. Подцепить близко к коже, держать строго перпендикулярно, повернуть вокруг оси на 360 градусов и потянуть», - пояснила Шашина в эфире радио Sputnik.

Ранее россиян предупредили о возможной вспышке инфекций из-за клещей. Членистоногие являются переносчиками сразу нескольких такого рода заболеваний.

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