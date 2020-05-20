Пыль и обломки: кадры с места обрушения лестниц в жилом доме под Саратовом
В кирпичном доме обрушились пролеты между вторым и третьим, а также третьим и четвертым этажами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: МЧС РФ
МЧС опубликовало видео с места обрушения лестничных пролетов в жилом доме в Энгельсе Саратовской области. На месте ведутся спасательные работы.
На кадрах видно, как эвакуируют жильцов подъезда, в числе которых есть человек, который не может передвигаться самостоятельно. Спасатели также ведут демонтаж рухнувшей конструкции.
В кирпичном четырехэтажном доме обрушились пролеты между вторым и третьим, а также третьим и четвертым этажами. В результате пострадала женщина.