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После заявления российского посольства Bloomberg поправило материал о COVID-19 в РФ

Кирилл Кунецкий
08:44 20.05.2020
После заявления российского посольства Bloomberg поправило материал о COVID-19 в РФ
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Агентство Bloomberg внесло правки в материал о ситуации с COVID-19 в России. Ранее на недостоверную информацию в статье указало посольство РФ в США, потребовав опровержения и извинений. В частности, в материале указывались неверные неверные сведения о числе больничных коек на тысячу населения в России.

В статье Bloomberg был приведен график со ссылкой на данные Всемирного банка за 2013 год, из которого следовало, что в России в среднем 3,8 больничных койки на 1 тысячу населения, в то время как в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в среднем 8,2 койки на тысячу человек. Между тем в действительности на сайте Всемирного банка указаны прямо противоположные данные: 8,2 в России и 3,8 в среднем по ОЭСР.

В настоящее время агенство изменило подписи в графике к статье, отметив, что то «перепутанные надписи» были исправлены. О каких-либо других правках в материале не уточняется.

Ранее Посольство РФ в США выступило с требованием к агентству Bloomberg опровергнуть статью о количестве больничных коек в России.

«Редакторы "Блумберга" опустились до неприкрытого подлога и поменяли графики местами», - отмечалось в сообщении российского посольства.

Это не первый случай, когда агентству указывается на ошибки в материалах.

Так, ранее Bloomberg опубликовало статью о «заниженной» в России статистике смертности от коронавируса. При этом заголовок к материалу менялся дважды. В первоначальном варианте публикация называлась «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Позднее заголовок был изменен на другой: «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19». Подобная корректировка вызвала критику официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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