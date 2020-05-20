На Китай и Мексику обрушился «коронавирусный» град: фото

Похожий по форме на коронавирус град напугал жителей Мексики и Китая. Некоторые заявили, что людям пришло послание с небес.

Градины сферической формы с большими шипами обрушились на город Монтеморелос на севере Мексики, а также на Циндао в восточном Китае. По мнению ученых, необычный вид града на самом деле не является отклонением от нормы.

«Внутри бури град начинает формироваться со сферической формы и накапливает сверху слои льда. Во время очень сильных штормов большие градины могут разбиваться и соединяться между собой, образуя шипы», - цитирует Daily Mail метеоролога Мигеля Виньяса.

Тем не менее пользователей социальных сетей решили, что таким образом Бог призвал людей продолжать соблюдать режим изоляции.