В жилом доме под Саратовом обрушились лестничные пролеты

В Энгельсе Саратовской области рухнули лестничные пролеты в четырехэтажном жилом доме. На месте работают спасательные службы.

По информации МЧС, в 7.25 мск поступило сообщение об обрушении лестниц между вторым и третьим, а также третьим и четвертым этажами в кирпичном доме в микрорайоне Летный городок.

Жильцов квартир в подъезде эвакуировали с помощью автолестницы, из соседних подъездов людей вывели обычным способом.

«Имеется информация о пострадавшей женщине, которая в сознании передана сотрудникам скорой помощи», - рассказали в ведомстве.

© МЧС России

© МЧС России

© МЧС России

На месте происшествия находятся 13 спасателей и пять единиц техники. Угрозы дальнейшего обрушения нет.