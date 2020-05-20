Названы самые популярные способы мошенничества на фоне пандемии

Россиян призвали не доверять сайтам, которые предлагают доходность в десятки процентов годовых и якобы материальную помощь от государства. О мошеннических схемах, появившихся на фоне эпидемии коронавируса, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Одной из популярных схем мошенничества в интернете в последнее время стало предложение якобы матпомощи от государства из-за тяжелой финансовой ситуации в стране. Для получения компенсации такие ресурсы просят ввести свои персональные данные, а также 365 рублей в качестве оплаты «услуги занесения данных в реестр», рассказал Кузнецов.

«Я хочу еще раз напомнить всем жителям России, что никакие государственные выплаты никогда не требуют "идентификационных" платежей», - отметил он в разговоре с РИА Новости.

Кузнецов призвал тщательно проверять сайт, которые запрашивает какие-либо персональные данные. Как минимум, в адресной строке должен быть «замочек», который указывает на защищенное соединение.

«И, конечно, гарантированной доходности в десятки процентов годовых не бывает: если вам ее обещают, это финансовая пирамида», - добавил он.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества в ваучерами. Преступники начали пользоваться механизмом, который авиакомпании разработали для возврата своим клиентам денег за билеты.