СМИ: россиянам позволят уйти на досрочную пенсию по новым правилам

Условия выхода на досрочную пенсию в России могут смягчить. Такое предложение содержится в плане по восстановлению экономики Минэкономразвития, с котором ознакомились «Известия».

В настоящее время опция доступна гражданам со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 - для мужчин, которые потеряли и не могут найти новую работу. Согласно нововведению, воспользоваться правом выхода на досрочную пенсию в 2020 году россияне смогут не за два года до наступления пенсионного возраста, как было ранее, а за три. Соответственно, женщины смогут это сделать в возрасте 53,5 года, мужчины - в 58,5 лет. В плане также не содержится условия об обязательном страховое стаже.

Помимо смягчения правил досрочного выхода на пенсию в правительстве обсуждают увеличение минимального пособия по безработице - до 4,5 тысяч рублей. Предполагается, что в совокупности эти меры смогут поддержать занятость и рынок труда.