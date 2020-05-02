Названы пять кожных проявлений COVID-19

Дерматологи из Испании в ходе специальных исследований обнаружили пять кожных проявлений коронавирусной инфекции.

Ученые из испанской академии дерматологии провели двухнедельное наблюдение за пациентами с диагностированным COVID-19. Все это время специалисты следили за изменениями состояния их кожи, сопровождая все фотографиями. По данным British Journal of Dermatology, в исследовании принимали участие 375 человек.

Было обнаружено, что у большей части зараженных заболевание имело дерматологические проявления. Наиболее часто, а именно – у 47% наблюдаемых, отмечалось наличие пятнисто-папулезной сыпи, которая, по словам исследователей, схожа с розовым лишаем.

У пациентов с тяжелым течением заболевания могла присутствовать пурпура, державшаяся примерно 8 дней и в 57% случаев сопровождавшаяся зудом.

У 19% зараженных было зафиксировано наличие покраснений, похожих на те, что возникают пи обморожении, а также гнойников и пузырей. Поврежденными прежде всего оказывались пальцы рук и ног.

Такая симптоматика была характерна для молодых людей и детей, легко переносящих болезнь, и наблюдалась около 12 дней.

У 9% зараженных обнаружилась везикулярная сыпь, схожая с волдырями. Высыпания проявлялись в основном у людей тяжелобольных среднего возраста и фиксировались на теле и конечностях.

Также у пациентов, тяжело переносящих коронавирус, могли присутствовать уртикарные высыпания, похожие на крапивницу. Подобные кожные проявления были замечены у 19% зараженных.

У 6% пациентов пожилого возраста появились ливедо и некроз.

Ранее сообщалось, что среди зараженных старших возрастов могут наблюдаться нетипичные проявления коронавирусной инфекции, такие как головокружение, апатия, отсутствие аппетита, нежелание коммуницировать с другими людьми и постоянная сонливость.