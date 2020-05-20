Аномальная весна: в Гидрометцентре рассказали о холодном мае в Москве

Средняя майская температура в Москве будет несколько ниже нормы, что связано с аномально холодной погодой на текущей рабочей неделе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Эта холодная неделя с большим весом войдет, и можно говорить о том, что средняя майская температура будет несколько ниже нормы», - приводит ТАСС слова метеоролога.

Вильфанд уточнил, что до наступления холодной недели, средняя майская температура могла быть аномально теплая, так как в первую половину месяца температура была выше нормы на 1 градус.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что тепло в Россию может вернуться в последнюю пятидневку мая. Температура приблизится к своей норме и составит около 20 градусов тепла. В настоящее время температурный фон находится ниже нормы на 3 градуса.