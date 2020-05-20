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В РГО объяснили, откуда на Урале огромная «пирамида»

Ян Брацкий
06:50 20.05.2020
В организации сочли, что рассказами об уникальной пирамиде местные предприниматели пытаются привлечь в регион многочисленных туристов.
В РГО объяснили, откуда на Урале огромная «пирамида»
© Фото: Русское географичекое общество

Русское географическое общество (РГО) опровергло новость об обнаружении гигантской рукотворной пирамиды в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этой вершине известно уже давно, отметили в обществе.

Ранее глава экспедиционного клуба «Дикий Север» Евгений Свитов сообщил об обнаружении в ХМАО огромной пирамиды, которая якобы в четыре раза превышает по своим размерам пирамиду Хеопса в Египте. Сооружение обнаружили туристы и новость о находке быстро разлетелась по местным СМИ и социальным сетям.

«Новость об обнаружении на Приполярном Урале в районе Народо-Итьинского большой "пирамиды", интересе к этому объекту Русского географического общества и планах летом направить туда экспедицию является фейком», - приводятся слова председателя Экспедиционной комиссии отделения РГО Сергея Кондрашина и председателя Историко-краеведческой комиссии СО РГО Евгения Тамплона на сайте РГО.

Оказывается, туристы набрели на широко известную горную вершину пирамидальной формы и ошибочно приняли ее за древнее строение. Между тем, находка давно нанесена на топографические карты и сенсацией не является, добавили в РГО. Там же пояснили, что вершина не является рукотворной и в природе такие формы горных пиков довольно распространены.

В организации сочли, что рассказы об «уникальной пирамиде» могут быть рекламным трюком местных туристических компаний, которые реализуют экскурсионные продукты и туры на Приполярный Урал. С исследованиями РГО эти новости ничего общего не имеют, заключили в обществе.

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