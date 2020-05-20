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США выделили Украине $15 миллионов на борьбу с коронавирусом

Ян Брацкий
05:02 20.05.2020
Деньги должны пойти на финансирование медицинских учреждений, в которых проходят лечение инфицированные коронавирусной инфекцией пациенты.
США выделили Украине $15 миллионов на борьбу с коронавирусом
© Фото: Markiian Lyseiko globallookpress

Власти США заявили о выделении Украине $15,5 миллионов на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Деньги направлены в виде гуманитарной и медицинской помощи, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«США предоставляют помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию. Украине - помощь на сумму $15,5 млн.», - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Выделяемые официальным Вашингтоном миллионы должны пойти на финансирование украинских больниц, оказывающих помощь инфицированным коронавирусной инфекцией, а также для смягчения социально-экономических последствий разгула болезни.

В отчете Госдепа сказано, что с начала пандемии COVID-19 власти Соединенных Штатов предоставили различным государствам более 900 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. Среди стран-получательниц Вашингтон отмечает Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Армению, Грузию, Афганистан и многие другие государства, чьи правительства сегодня ведут борьбу с коронавирусом.

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