США выделили Украине $15 миллионов на борьбу с коронавирусом

Власти США заявили о выделении Украине $15,5 миллионов на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Деньги направлены в виде гуманитарной и медицинской помощи, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«США предоставляют помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию. Украине - помощь на сумму $15,5 млн.», - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Выделяемые официальным Вашингтоном миллионы должны пойти на финансирование украинских больниц, оказывающих помощь инфицированным коронавирусной инфекцией, а также для смягчения социально-экономических последствий разгула болезни.

В отчете Госдепа сказано, что с начала пандемии COVID-19 власти Соединенных Штатов предоставили различным государствам более 900 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. Среди стран-получательниц Вашингтон отмечает Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Армению, Грузию, Афганистан и многие другие государства, чьи правительства сегодня ведут борьбу с коронавирусом.