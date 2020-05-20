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После ухода боевиков: античный сирийский город Апамея впервые показали журналистам

Ян Брацкий
Максим Гриценко
05:30 20.05.2020
После того, как саперы завершат разминирование города, его восстановлением займутся археологи и строители.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Сирии журналистов пустили в старинный город Апамея, основанный еще в 3 веке до нашей эры. Во время войны, в здешних пещерах укрывались боевики, а старинная архитектура города оказалась практически полностью разрушена в ходе боев. До сих пор многие участки поселения остаются заминированы, а в схронах боевиков спрятана масса боеприпасов и оружия.

От знаменитых ворот Апамеи, через которые в город проходили паломники и купцы, визири и султаны, практически ничего не осталось. В Сирии даже есть поговорка: самое известное место страны - это Пальмира, а самое красивое - это древний римский город Апамея. Боевиков отсюда выбыли несколько месяцев назад.

Школьный учитель Мустафа сокрушается. Мечеть Апамеи боевики превратили в штаб и склад награбленного.

«Все, что вы видите тут, было в нашем музее или в античном городе. До войны в мечеть приходили простые люди, молились, никто никому не делал зла. Но приехали боевики и стали уничтожать наши дома, наши памятники, разграбили наши древности, убивать людей», - жалуется Мустафа Келляика.

С высоты птичьего полета виды Апамеи захватывают дух. Римские архитекторы всегда отличались изысканностью и четкостью линий при возведении городов. Увидеть это великолепие древности вблизи - занятие небезопасное. Повсюду еще много мин и неразорвавшихся боеприпасов, а саперы пока еще не успели приступить к работе. Добраться в центр можно только по крепостной стене.

До войны в Апамею приезжали тысячи туристов, город был основан еще во времена Александра Македонского. Один из его знатных военачальников, Селевк Никанор, получил в дар право владеть этим землями и назвал это место в честь своей персидской жены Апамы. В состав его армии входили не только тысячи воинов, но и шестьсот боевых слонов. Сейчас в окрестностях Апамеи земля изрыта. Боевики искали золото, драгоценности, монеты и другие древние артефакты. Бежав при отступлении, бросили и боеприпасы, и даже самодельные минометы.

«Когда боевики попали в окружение, сразу убежали, как собаки убежали отсюда, за одни сутки. И ничего не забирали с собой», - рассказал сирийский военнослужащий.

Во время боевых действий, несколько месяцев подряд атаки боевиков здесь отражал отряд сирийских солдат всего из 28 человек. Сейчас древний город опять под охраной правительственных войск. Военнослужащие уверены, чтобы разминировать Апамею, потребуется помощь саперов и несколько месяцев напряженной работы.

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