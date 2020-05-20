Врач развеял миф о популярном способе приготовления гречки

Популярное мнение о том, что гречка будет намного полезнее, если ее не варить, а замочить на несколько часов, является ошибочным. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

«Главная ее ценность - пищевые волокна, невысокий гликемический индекс, железо. Варка никак на это не влияет», - рассказал эксперт «АиФ».

Парамонов отметил, что в замоченной на несколько дней и размякшей гречке сохраняются витамины и минералы, но их ненамного больше, чем в каше, приготовленной традиционным способом.

«Я знаком с любителями заваренной кипятком гречневой муки и с уважением отношусь к этим мученикам здорового образа жизни, но всем советую готовить гречку наиболее приятным для них способом», - сказал гастроэнтеролог.

Он добавил, что многие любят гречневую кашу за ее неповторимый аромат и вкус. К тому же гречневая крупа проходит на производстве тепловую обработку, поэтому способ приготовления никак не влияет на ее свойства.

Ранее диетолог рассказал, что главное свойство гречки состоит в способствовании очищению кишечника человека от продуктов обмена и распада, которые накапливаются от питания продуктами низкого качества. Всем известно, что продукты распада в кишечнике могут вызвать онкологическое заболевание, поэтому гречневая каша становится все более необходимой частью рациона питания.