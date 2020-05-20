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«Опустились до неприкрытого подлога»: посольство РФ потребовало от Bloomberg извинений

Тамара Астапенкова
04:13 20.05.2020
Речь идет о материале о ситуации с коронавирусом в России, в которой была приведена недостоверная статистика Всемирного банка.
«Опустились до неприкрытого подлога»: посольство РФ потребовало от Bloomberg извинений
© Фото: Алексей Майшев РИА Новости

Посольство РФ в США выступило с требованием к агентству Bloomberg опровергнуть статью о количестве больничных коек в России. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице диппредставительства в Facebook.

«Редакторы «Блумберга» опустились до неприкрытого подлога и поменяли графики местами», - говорится в сообщении российского посольства.

Издание в своем материале о ситуации коронавируса в России привело недостоверную статистику Всемирного банка, сравнив данные по РФ и стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Из графика, представленного агентством, следует, что в России в 2013 году на 1 тысячу человек якобы приходилось 3,8 больничные койки, а в странах ОЭСР - 8,2. Российское посольство привело данные Всемирного банка, которые свидетельствуют о прямо противоположной информации.

«Мы требуем от «Блумберга» опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам», - заявили в посольстве РФ в США.

Ранее агентство опубликовало статью о «заниженной» в России статистике смертности от коронавируса. При этом заголовок к материалу менялся дважды. В первоначальном варианте публикация называлась «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Позднее заголовок был изменен на другой: «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19». Подобная корректировка вызвала критику официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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