Клещи атакуют: россиян предупредили об опасности прогулок в парках

С началом цветения черемухи начинается пик нашествия клещей. И даже после короткой прогулки в парке или лесу можно принести домой клеща, об опасности которых люди забыли из-за режима самоизоляции. Об этом рассказала радио Sputnik доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, главный специалист по клещам ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

Эксперт объяснила, что кровь клещам необходима для того, чтобы оставить свое потомства. Поэтому в хорошую погоду они выползают на травинки, ветки деревьев и поджидают своих «жертв».

«Прицепиться они могут к собаке, к одежде, к голым ногам, и ползут вверх, они очень цепкие и ползут достаточно быстро. Например, они от обуви до головы могут доползти за 10-15 минут», – объяснила Шашина.

Когда ослабят ограничительные меры и разрешат прогулки в парках, то нужно не забывать о простых правилах, которые уменьшат риск встречи с клещами. Перед прогулкой нужно правильно одеться. Брюки необходимо заправить в сапоги или в носки с плотными резинками. Полы рубахи или низ футболки обязательно должны быть заправлены в брюки.

«Самое эффективное средство защиты – это аэрозоли с убивающим клещей действием, они называются инсектоакарицидные. Можно применять репиленты, но это менее эффективное средство», - пояснила Шашина.

Главный специалист по клещам пояснила, членистоногих можно удалить и в домашних условиях. Для этого клеща нужно подцепить близко коже, держать строго перпендикулярно, и повернув вокруг оси на 360 градусов, потянуть.

Накануне стало известно, что в Томской области только за последнюю неделю за помощью после укусов клещей обратились более 3 тысяч человек. В результате в регионе открывают дополнительные круглосуточные центры серопрофилактики.