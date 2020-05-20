Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Клещи атакуют: россиян предупредили об опасности прогулок в парках

Тамара Астапенкова
03:09 20.05.2020
Специалист объяснила, что пик нашествия членистоногих начинается с началом цветения черемухи.
Клещи атакуют: россиян предупредили об опасности прогулок в парках
© Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress

С началом цветения черемухи начинается пик нашествия клещей. И даже после короткой прогулки в парке или лесу можно принести домой клеща, об опасности которых люди забыли из-за режима самоизоляции. Об этом рассказала радио Sputnik доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, главный специалист по клещам ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

Эксперт объяснила, что кровь клещам необходима для того, чтобы оставить свое потомства. Поэтому в хорошую погоду они выползают на травинки, ветки деревьев и поджидают своих «жертв».

«Прицепиться они могут к собаке, к одежде, к голым ногам, и ползут вверх, они очень цепкие и ползут достаточно быстро. Например, они от обуви до головы могут доползти за 10-15 минут», – объяснила Шашина.

Когда ослабят ограничительные меры и разрешат прогулки в парках, то нужно не забывать о простых правилах, которые уменьшат риск встречи с клещами. Перед прогулкой нужно правильно одеться. Брюки необходимо заправить в сапоги или в носки с плотными резинками. Полы рубахи или низ футболки обязательно должны быть заправлены в брюки.

«Самое эффективное средство защиты – это аэрозоли с убивающим клещей действием, они называются инсектоакарицидные. Можно применять репиленты, но это менее эффективное средство», - пояснила Шашина.

Главный специалист по клещам пояснила, членистоногих можно удалить и в домашних условиях. Для этого клеща нужно подцепить близко коже, держать строго перпендикулярно, и повернув вокруг оси на 360 градусов, потянуть.

Накануне стало известно, что в Томской области только за последнюю неделю за помощью после укусов клещей обратились более 3 тысяч человек. В результате в регионе открывают дополнительные круглосуточные центры серопрофилактики.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.05.2020, 11:41
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра
Дата20.05.2020, 00:00
В Москве состоится заседание коллегии Минобороны России
Дата17.05.2020, 07:51
UEFA могут сократить количество городов проведения Евро
Дата19.05.2020, 12:40
Комплекс «Парализатор» впервые поступил на вооружение военной полиции ВВО
Дата16.05.2020, 18:55
Постник и Барма: какие тайны зодчих скрывает храм Василия Блаженного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:25 В стране и мире
В Роскосмосе сообщили о повышении концентрации бензола на МКС
03:09 В стране и мире
Клещи атакуют: россиян предупредили об опасности прогулок в парках
02:21 В стране и мире
СМИ сообщили о возбуждении дела против Порошенко о госизмене
01:47 В стране и мире
Собянин оценил возможность открытия парикмахерских в столице
01:13 В стране и мире
С доставкой в чужой карман: эксперты рассказали о мошеннических схемах с курьерскими сервисами
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
С доставкой в чужой карман: эксперты рассказали о мошеннических схемах с курьерскими сервисами
Видео
Живые облака: атаковавшие Ливан полчища насекомых показали на видео
Видео
Внезапная вспышка: метеорит в небе над Красноярским краем попал на видео
Видео
Проект Сирия: бывший полевой командир дал показания и раскрыл связь Пентагона и ИГИЛ*
Видео
Пернатые пешеходы: в Москве остановили движение на проспекте ради утиной семьи
Видео
Послание в небе: пилот из Новосибирска показал, как создавалась надпись в поддержку самоизоляции
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.