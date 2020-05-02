СМИ: Ким Чен Ын впервые появился на публике после слухов о его смерти

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые за длительное время показался на публике. Северокорейский лидер посетил мероприятие, посвященное завершению строительства фабрики Suncheon in-charge накануне Дня труда.

Такую информацию предоставляет информационное агентство Yonhap.

Ранее Ким Чен Ин на протяжении долгого периода времени, начиная с 11 апреля, не посещал общественные мероприятия. СМИ начали подозревать, что состояние здоровья лидера КНДР крайне тяжелое, а некоторые издания даже утверждали, что он мертв.

В Пхеньяне слухи о болезни главы государства опровергали, утверждая, что он ведет активную рабочую деятельность в дистанционном режиме.