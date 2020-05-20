В Роскосмосе сообщили о повышении концентрации бензола на МКС

На Международной космической станции обнаружено увеличении концентрации бензола, экипажу ничего не угрожает. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Концентрация бензола в атмосфере станции не превышает предельно допустимую норму. Экипажу ничто не угрожает», - приводит сообщение РИА Новости.

В Роскосмосе уточнили, что сейчас ведется наблюдение за увеличением концентрации. Бензол является токсичной и канцерогенной бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Это вещество используется при производстве красителей, синтетической резины, пластмасс и лекарственных препаратов.

На данный момент на МКС находятся космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт Кристофер Кэссиди.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что до конца мая россияне смогут увидеть МКС в вечернее время. Международная космическая станция будет напоминать яркую звезду, летящую с юго-запада на юго-восток.