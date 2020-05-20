Заезд на 15 миллионов рублей: элитный спорткар протаранил три машины в Москве

На северо-западе Москвы, на улице Героев Панфиловцев, произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

Очевидцы происшествия публикуют в соцсетях записи, на которых можно разглядеть стоянку, расположенную рядом с трамвайными путями и несколько разбитых машин.

© puresev vk, yaservice.moscow instagram

По непроверенной информации, виновником ДТП мог стать водитель элитного спорткара Mercedes AMG GT, цена которого варьируется от 9 до 15 миллионов рублей. Предположительно именно спорткар мог протаранить три припаркованные машины, пишет ТАСС.

© puresev vk, yaservice.moscow instagram

Никто из участников столкновения не пострадал. Движение на улице Героев Панфиловцев не ограничивалось. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины аварии.