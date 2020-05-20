Путин наградил Марию Захарову и Василия Небензю орденами Почета

Владимир Путин наградил директора Департамента информации и печати МИД РФ Марию Захарову, постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке Василия Небензю и посла по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Андрея Аветисяна орденами Почета. Соответствующий указ опубликован 20 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу», - говорится в документе.

Также орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены народный артист СССР Юрий Башмет, народный артист РФ Борис Щербаков и кинооператор Владимир Климов. Деятели искусства представлены к наградам за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, говорится в указе.