Госдума рассмотрит законопроект о ввозе дефицитных санкционных товаров

В Госдуму Российской Федерации внесен законопроект, позволяющий правительству разрешить ввоз в страну дефицитных товаров, подпадающих под санкции. Авторы законопроекта - сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

В тексте законопроекта сказано, что речь идет не только о жизненно необходимых товарах и их аналогах, которые в силу различных причин не производятся на территории России, но и о тех, которые попали в список дефицитных.

В качестве примера авторы законопроекта приводят контрсанкции в отношении официального Киева. Так, в перечень запрещенных попали изделия санитарии, гигиены и предметов ухода за лежачими больными.

Ранее Европейский союз призвал страны отменить санкционные ограничения, которые мешают странам получать медицинскую и гуманитарную помощь в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Речь, в первую очередь, о таких странах, как Венесуэла, Сирия, Иран и КНДР. С аналогичным заявлением выступил Генсек ООН Антониу Гутерреш, предложивший ввести мораторий на ограничения поставок товаров первой необходимости.