Суд в Киеве обязал офис генпрокурора начать расследование против Байдена

В Киеве офис генерального прокурора Украины решением судьи Печерского районного суда обязан начать досудебное расследование по факту возможного вмешательства в работу бывшего генпрокурора страны Виктора Шокина. Соответствующий документ опубликован в Едином реестре судебных решений.

Такое решение было вынесено после жалобы адвоката, представляющего интересы Виктора Шокина, на «бездеятельность офиса генпрокурора». Кроме того судья постановил указать в производстве, что во вмешательстве в деятельность бывшего генпрокурора подозревается экс-вице-президент США Джо Байден, а не неустановленный гражданин США, сообщает украинское издание «Гордон».

Ранее стало известно, что на Украине началось расследование по делу о государственной измене и злоупотреблению властью в отношении Петра Порошенко. Расследование началось после обнародования депутатом Андреем Деркачем записей телефонных разговоров якобы экс-президента Украины с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри.

На двух представленных записях беседа ведется об отставке Виктора Шокина, занимавшего на тот момент пост генерального прокурора Украины. Сейчас аудиоматериалы внимательно изучают.