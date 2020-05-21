«На передовой защиты национальных интересов»: Лавров поздравил Шойгу с юбилеем

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сегодня отмечает 65-летний юбилей. В этот день главу оборонного ведомства поздравил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«На протяжении многих лет знаю Вас как надежного друга, настоящего патриота, высочайшего профессионала. Для многих Ваш жизненный путь стал ярким примером самоотверженности, мужества и верности долгу», - отметил глава МИД РФ в своем поздравлении.

Лавров подчеркнул, что невозможно переоценить вклад Шойгу в становление современной системы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, всестороннее укрепление обороноспособности страны, в сохранение традиций нашего народа.

«И сегодня Вы на передовой защиты национальных интересов. Дорожу нашей дружбой. Всегда искренне рад нашим встречам – по служебным делам, на спортивных площадках, за кружкой чая у костра или в Русском географическом обществе», - говорится в поздравлении Лаврова.

В завершение глава МИД РФ пожелал Сергею Шойгу и впредь сохранять богатырское сибирское здоровье, чтобы продолжать созидать на благо Родины.