Разведка Ирака задержала возможного преемника аль-Багдади

Напомним, что сам аль-Багдади был убит американскими военными в 2019 году . Как ранее сообщала газета Guardian, через несколько часов после ликвидации лидером ИГ* был назначен уроженец Ирака Амир аль-Сальби. Он также известен под псевдонимами Хаджи Абдалла и Абдалла Кардаш.

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