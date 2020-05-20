Разведка Ирака задержала возможного преемника аль-Багдади
Лидер запрещенной в РФ террористической организации был убит военными США в 2019 году.
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Иракская разведка задержала возможного преемника главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщило агентство INA.
«Задержан кандидат в преемники преступника аль-Багдади Абдалла Кардаш», -цитирует агентство РИА Новости.
Напомним, что сам аль-Багдади был убит американскими военными в 2019 году. Как ранее сообщала газета Guardian, через несколько часов после ликвидации лидером ИГ* был назначен уроженец Ирака Амир аль-Сальби. Он также известен под псевдонимами Хаджи Абдалла и Абдалла Кардаш.
* «Исламское государство», ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ.