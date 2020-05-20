Взаимовыгодная сделка: стало известно, что Байден предлагал Порошенко в обмен на миллиард

Скандальная пленка депутата Верховной рады Андрея Деркача войдет, возможно, не только в украинскую, но и в мировую политическую историю. Ее сейчас изучают по обе стороны Атлантики. На этой записи человек с голосом, очень похожим на голос Джо Байдена, указывает человеку с голосом, очень похожим на голос Петра Порошенко, как управлять Украиной, кого назначать, кого увольнять, какие проводить реформы.

«Байден: В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств об одном миллиарде долларов. Порошенко: Один из возможных кандидатов на эту должность - лидер моей фракции Луценко, который является публичной персоной. Но если вы считаете, что политически мотивированная личность не совсем подходит, то я отзову свое предложение», - говорилось в обнародованной записи.

Старый генпрокурор Виктор Шокин так и не успел до конца расследовать дело компании Burisma - это газодобывающий холдинг Украины, который контролирует младший сын Джо Байдена Хантер. Если верить этой записи, вице-президент США предложил Порошенко выгодную сделку: миллиард долларов в обмен на молчание и нового генпрокурора. И желательно, сказал голос, который может принадлежать Байдену, чтобы за ним присмотрел кто-нибудь из американского посольства.

«Порошенко: Я немедленно вызвал Луценко и сказал, что он должен связаться с вашим посольством. И я буду очень признателен, если это будет какой-то конкретный человек либо из Вашингтона, либо из какого-нибудь другого государства», - сказано в записи.

Впрочем, как заявляет Андрей Деркач, это не единственное условие, которое должен был выполнить Петр Порошенко. Он утверждает, что Байден требовал поднять тарифы на Украине в обмен на кредит от МВФ.

«Порошенко: Мы продемонстрировали действительно значительный прогресс в сфере реформ! Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%», - говорится в обнародованном материале.

В эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» Николай Азаров - глава правительства при Викторе Януковиче - сказал, что новостью этот скандал для него не стал.

«Байден настаивал на сохранении Яценюка. То есть Яценюк был полной марионеткой Байдена, который руководствовался полностью его указаниями. После государственного переворота эти пленки, которые были обнародованы, не только подтвердили абсолютно очевидный факт колониальной зависимости Украины, а еще и обнажили то подчиненное, пресмыкающееся положение высшего государственного должностного лица Украины перед своим хозяином», - заявил бывший глава правительства.

В этом смысле интересна реакция нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. В среду, 20 мая, он собрал пресс-конференцию по случаю годовщины на посту президента. Украинский лидер заявил - представителей прошлой власти ждет много разных приключений и приговоров.

«Заниматься этим будет прокуратура, правоохранительные органы. Я знаю, что это может быть квалифицировано как государственная измена, как точно это квалифицировать - вопрос к правоохранительным органам», - отметил Зеленский.

Сам Джо Байден телефонный скандал пока не комментирует. Записи с компроматом на Петра Порошенко изучают в прокуратуре. Против экс-президента Украины уже возбудили уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью.