В ВОЗ заявили о рекордном приросте новых случаев COVID-19
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за прошедшие сутки в мире обнаружили рекордное число случаев заражения COVID-19. Речь идет о 106 тысячах новых случаев заражения.
«За последние двадцать четыре часа было зафиксировано 106 тысяч новых случаев заражения. Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии», - говорится в заявлении главы ВОЗ в официальном Twitter организации.
Почти две трети новых случаев были обнаружены в четырех странах мира. По состоянию на 19 мая, по данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее стало известно, что в России постепенно стабилизируется ситуация с коронавирусом. Такое заявление сделал российский премьер Михаил Мишустин. Глава правительства отметил, что за последние три дня отмечается наименьший прирост численности заболевших новой коронавирусной инфекцией, сегодня он впервые ниже 3%.