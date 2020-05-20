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В ВОЗ заявили о рекордном приросте новых случаев COVID-19

Вадим Синицын
22:02 20.05.2020
Речь идет о 106 тысячах новых случаев заражения.
В ВОЗ заявили о рекордном приросте новых случаев COVID-19
© Фото: Paolo Lazzeroni globallookpress

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за прошедшие сутки в мире обнаружили рекордное число случаев заражения COVID-19. Речь идет о 106 тысячах новых случаев заражения.

«За последние двадцать четыре часа было зафиксировано 106 тысяч новых случаев заражения. Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии», - говорится в заявлении главы ВОЗ в официальном Twitter организации.

Почти две трети новых случаев были обнаружены в четырех странах мира. По состоянию на 19 мая, по данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что в России постепенно стабилизируется ситуация с коронавирусом. Такое заявление сделал российский премьер Михаил Мишустин. Глава правительства отметил, что за последние три дня отмечается наименьший прирост численности заболевших новой коронавирусной инфекцией, сегодня он впервые ниже 3%.

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