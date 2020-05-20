СМИ сообщили о возбуждении дела против Порошенко о госизмене

На Украине началось расследование по делу о государственной измене и злоупотреблению властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщила «Украинская правда».

Офис генерального прокурора Украины начал расследование после обнародования депутатом Андреем Деркачем аудиоматериалов, на которых якобы записаны разговоры Порошенко с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри.

«Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по “пленкам Деркача”. Расследование начато по статьям “Государственная измена” и “Злоупотребление властью или служебным положением” УК Украины», - говорится в сообщении.

К материалам дела будут приобщены записи телефонных переговоров, на которых звучат голоса, похожие на Порошенко, Байдена и Керри. Депутат Верховной рады Андрей Деркач уже передал материалы ведомству.

Ранее стало известно, что Деркач обнародовал две аудиозаписи. Первая беседа Петра Порошенко и Джона Керри зафиксирована 3 декабря 2015 года. Второй разговор бывшего украинского президента и Джозефа Байдена записан 22 марта 2016 года. В обеих записях беседа ведется об отставке Виктора Шокина, занимавшего на тот момент пост генерального прокурора Украины.