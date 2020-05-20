Помощь в борьбе с COVID-19: в Дагестан прибыла группа врачей из ведущих медцентров

В Дагестан из ведущих федеральных центров России прибыла группа врачей. Они будут помогать местным специалистам в борьбе с коронавирусом.

«Группа врачей в составе шести человек из Минздрава России прибыла в Дагестан. Выработан план предстоящих действий», - сказано в сообщении республиканского Минздрава.

Среди медиков, прибывших в Дагестан, есть инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи и организаторы здравоохранения. В республиканском министерстве здравоохранения заявили, что специалисты разделятся на бригады и будут работать в разных районах Дагестана.

«Специалисты планируют выезжать в города и районы, где наиболее востребована их помощь для оказания организационной, лечебной и консультативной помощи сразу по нескольким направлениям», - рассказали в министерстве.

Оказать помощь Дагестану, где зафиксирован высокий уровень заболевания коронавирусом, в понедельник, 18 мая, поручил Владимир Путин. Минобороны России по указу президента построит в республике медицинский центр.

По последним данным оперативного штаба, в Дагестане зарегистрирован 3643 случая COVID-19, вылечились 2266 пациентов, скончались 36.