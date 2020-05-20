На портале госуслуг запущен сервис для оформления выплат на детей от 3 до 7 лет

Сервис для оформления дополнительных ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет запущен на портале госуслуг . Об этом сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«Прием заявлений с использованием интерактивной формы государственной услуги на портале реализован для 65 субъектов Российской Федерации. Остальные регионы будут подключены к интерактивной форме по мере готовности», - сказано в сообщении Минкомсвязи.

В ведомстве отметили, что за первые часы работы на получение выплат было подано свыше 70 тысяч заявок.

Напомним, что ввести надбавки на детей семьям, в которых доход не превышает одного прожиточного минимума на человека, в ходе послания Федеральному собранию 15 января предложил Владимир Путин. Изначально он поручил начать выплаты с июля, потом перенес срок на июнь.