Порошенко назвал его разговоры с Байденом «подделкой» и «спецоперацией Кремля»

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что записи, на которых он якобы обсуждает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом увольнение генпрокурора за взятку, являются сфабрикованными. Кроме того, Порошенко считает, что материалы для данных записей могли быть получены из офиса Владимира Зеленского в ходе спецоперации Кремля.

«Мы должны быть благодарны Байдену за ту роль, которую он сыграл как вице-президент в администрации Обамы. Президенту Трампу мы тоже благодарны и за противотанковые комплексы Javelin, и за санкции, в том числе за «Северный поток-2», и другие дружественные примеры солидарности с Украиной», - цитирует Порошенко издание «Левый берег».

Бывший украинский лидер сообщил, что пророссийские провокаторы таким образом стремятся ослабить Украину и разрушить отношения Киева и Вашингтона.

Напомним, что накануне депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи переговоров Порошенко и Байдена. В них бывший вице-президент США предлагал тогдашнему украинскому лидеру миллиардную взятку за увольнение генпрокурора, который занимался делом нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена.