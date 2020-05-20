Номер на одного и еда с доставкой: Роспотребнадзор дал рекомендации по отдыху на курортах

Роспотребнадзор советует размещать отдыхающих в санатории по одному человеку в номере, исключение составляют семьи. Об этом говорится в рекомендациях ведомства, подготовленных в связи с распространением коронавируса.

Также специалисты советуют организовать питание в санаториях по системе заказов и рассаживать по одному человеку за стол.

«С целью максимального ограничения контактов отдыхающих целесообразно организовывать питание отдыхающих по номерам либо в ресторанах, обеденных залах, столовых и других по системе заказов», - сказано в сообщении.

Кроме того, руководству санаториев рекомендовано нанести на пляжах специальную разметку для соблюдения отдыхающими социальной дистанции.

А в закрытых помещениях санаториев Роспотребнадзор посоветовал людям ходить в масках.

По данным на 20 мая, в России зафиксировано 308 705 случаев заражения коронавирусом, 85 392 пациента выздоровели, 2972 скончались.