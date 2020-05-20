Лавров и глава МИД Израиля обсудили ситуацию с Палестиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке со своим израильским коллегой Габи Ашкенази. Глава МИД РФ подтвердил готовность Москвы продолжать полное содействие диалогу Израиля, Палестины и других участников «ближневосточного квартета».

Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что его государство приняло решение расторгнуть все договоренности с США и Израилем. Такое решение было принято после того, как израильское правительство озвучило намерение «присоединить палестинские земли».

«С российской стороны подчеркнута готовность вместе с другими участниками "квартета" международных посредников продолжать оказывать содействие перезапуску мирного процесса через прямой диалог между израильтянами и палестинцами на общепризнанной международно-правовой основе», - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

На этом фоне в среду состоялось заседание Совета безопасности ООН. Спецкоординатор по ближневосточному урегулированию Николай Младенов призвал партнеров оперативно подготовить предложения, которые смогли бы помочь в решении текущего конфликта. Постпред РФ при ООН Василий Небензя также предостерег Израиль от подрыва ближневосточного урегулирования.