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«Европейская солидарность»: эксперт прокомментировал возбужденное против Порошенко дело о госизмене

Владимир Расходчиков
23:11 20.05.2020
Петр Порошенко снял с должности генпрокурора Украины ради получения миллиарда долларов от Байдена.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ImagePressAgency face to face, Petro Poroshenko, Ronen Tivony globallookpress

На Украине разгорелся громкий скандал после того, как депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал записи телефонных переговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и экс-главой Госдепартамента Джоном Керри. В опубликованных разговорах речь идет об отставке Виктора Шокина, занимавшего на тот момент пост генпрокурора Украины.

На основе этих записей офис генерального прокурора Украины начал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблению властью в отношении Порошенко. В ток-шоу «Открытый эфир» главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов дал свой прогноз касательно возможного наказания экс-президента Украины.

«Его не посадят, политическая ситуация не такова, чтобы его сажать. Потому что европейская солидарность Петра Порошенко - это очень важная часть парламентской конфигурации, которая помогает Зеленскому продвигать некие законы» - заявил журналист.

Напомним, что ровно через четыре дня после данного разговора Шокин был снят с должности. Деркач сообщил, что после увольнения генпрокурора Байден якобы выдвинул новые условия для выплаты Киеву миллиарда долларов. Эти деньги должны были пойти оборонным предприятиям, которыми владел Порошенко.

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