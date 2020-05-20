«Европейская солидарность»: эксперт прокомментировал возбужденное против Порошенко дело о госизмене

На Украине разгорелся громкий скандал после того, как депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал записи телефонных переговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и экс-главой Госдепартамента Джоном Керри. В опубликованных разговорах речь идет об отставке Виктора Шокина, занимавшего на тот момент пост генпрокурора Украины.

На основе этих записей офис генерального прокурора Украины начал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблению властью в отношении Порошенко. В ток-шоу «Открытый эфир» главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов дал свой прогноз касательно возможного наказания экс-президента Украины.

«Его не посадят, политическая ситуация не такова, чтобы его сажать. Потому что европейская солидарность Петра Порошенко - это очень важная часть парламентской конфигурации, которая помогает Зеленскому продвигать некие законы» - заявил журналист.

Напомним, что ровно через четыре дня после данного разговора Шокин был снят с должности. Деркач сообщил, что после увольнения генпрокурора Байден якобы выдвинул новые условия для выплаты Киеву миллиарда долларов. Эти деньги должны были пойти оборонным предприятиям, которыми владел Порошенко.