В полиции раскрыли подробности инцидента со стрельбой в Москве

В полиции Москвы прокомментировали инцидент со стрельбой, произошедший в столичном районе Печатники. По данным правоохранителей, в результате ЧП пострадали три человека, сейчас полицейские занимаются розыском нападавшего.

«Инцидент произошел на Южнопортовой улице. В 17.04 мск в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами. Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе конфликта неизвестный причинил ранения предположительно из травматического оружия трем мужчинам и скрылся с места происшествия», - объяснили «Звезде» в пресс-службе.

По данным столичного МВД, пострадавшие были переданы медикам. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Принимаются меры по задержанию подозреваемого.