Ранил троих: момент конфликта со стрельбой у авторынка в Москве попал на видео

Неизвестный открыл стрельбу на Южнопортовой улице в российской столице и ранил троих человек. Видео, на котором камерами наблюдения запечатлен момент конфликта, размещено в социальных сетях.

Инцидент случился около авторынка. Как рассказал один из сотрудников рынка в беседе со «Звездой», стрельба началась около 17:20 по московскому времени. Предположительно, она велась из травматического оружия.

По данным полиции, мужчина, который ранил троих человек, скрылся. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, для его поимки был объявлен план «Перехват». Причины конфликта и состояние пострадавших выясняются.