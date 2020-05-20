Последний звонок онлайн: как выпускники готовятся к главному событию школьной жизни

В этом году последний звонок для российских выпускников из-за пандемии коронавируса прозвенит онлайн. К такому повороту событий оказались готовы не все. Если с дистанционными занятиями школьники давно смирились, то услышать последний звонок вживую надеялись до последнего.

«Ты целый год учился, к ЕГЭ готовился, нервы, переживания. Все расстроены очень-очень-очень. Мы не ощутим той атмосферы, которую испытывали ребята прошлых лет», - рассказывает выпускница Евгения Колодий.

В Новосибирске, где постепенно ослабляют карантинные меры, также решили провести последний звонок и выпускной онлайн.

«Наш последний звонок точно войдет в историю. Это конечно же не то, что могло быть в реальной жизни. Но мы понимаем, что это все ради нашей безопасности», - объясняет выпускник Данил Литовко.

А на Сахалине одиннадцатиклассники уже вернулись в школы и приступили к занятиям. Здесь власти предложили руководству каждого учебного заведения самостоятельно решить, готовы ли они провести праздник в непростых условиях.

«Это может быть трансляция с ведущим. Танцевальные флешмобы, шуточные вопросы, которые заранее готовят с помощью родителей или учителей», - рассказывает организатор торжеств Юлия Галкина.

В этом году под угрозой находятся не только последние звонки, но и выпускные балы. В профильном комитете Госдумы предложили провести их в День молодежи, то есть 27 июня, - при условии, что ситуация позволит. В любом случае без праздника выпускники не останутся, ведь его можно провести и 1 сентября, объединив с Днем знаний.