«Мыльный пузырь»: эксперт прокомментировал меры Трампа по поддержке экономики США

Пандемия коронавируса и введенные в связи с ней ограничения для бизнеса и простых граждан очень больно ударили по США. Экономика Соединенных Штатов Америки в последние недели испытывает колоссальные нагрузки, так, например, одна из американских сетей магазинов ограничила продажи мяса не более чем до двух-трех пачек в одни руки. Такие же ограничения были введены и в некоторых крупных сетевых супермаркетах.

Магазины вынуждены прибегать к таким мерам из-за закрытия большинства ферм и мясных производств на фоне ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. При этом спрос на мясную продукцию не убывает, и в некоторых магазинах уже сейчас можно наблюдать пустые полки, несмотря на ограничения по продаже товаров.

Дефицит мяса и продуктов, а также массовые сокращения и закрытия производств плохо сходятся со словами президента США Дональда Трампа о росте экономики, об этом в программе «Специальный репортаж» рассказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Все, чем гордился Трамп, а именно созданием новых рабочих мест, открытие новых производств, рост ВВП, все это в настоящий момент оказалось мыльным пузырем» - заявил Шаповалов.

Население США очень обеспокоено дефицитом и введенными ограничениями, причем настолько, что в некоторых регионах страны граждане вышли на митинги и открыто выступают за снятие всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Так, без соблюдения санитарных норм и социальной дистанции протестующие вышли к зданию Капитолия в городе Лансинг штата Мичиган. Некоторые из них были вооружены, кто-то нес плакаты с надписью «Нужна свобода».