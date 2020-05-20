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Туристам из России не разрешат въезд в Турцию в июне

Иван Линдеманн
18:35 20.05.2020
Гражданам Турции разрешат путешествовать внутри страны только при наличии QR-кодов.
Туристам из России не разрешат въезд в Турцию в июне
© Фото: Engin Akyurt, Pixabay

В июне 2020 года Турция не будет принимать туристов из России и других стран, где зафиксировано большое число случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

«Туристический сезон мы начнем только с внутреннего туризма. Будем смотреть, как обстоит ситуация в тех странах, откуда мы ждем туристов», - отметил глава Минздрава Турции.

По его словам, в течение туристического сезона в Турции будет примерно только 20% иностранцев. Кроме того, Коджа добавил, что турецкие граждане, планирующие поездки по стране воздушным или железнодорожным транспортом, будут обязаны получить с помощью мобильного приложения специальный QR-код.

«Если у человека есть риск заражения, одобрение его поездки выдано не будет. Это делается для того, что, если впоследствии человек будет заражен, за ним легко можно будет проследить», - заявил министр.

Старт внутреннего туризма в Турции намечен на 28 мая. Принимать иностранцев страна начнет в июне.

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