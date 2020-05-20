Немецкий регулятор освободил «Северный поток» от правил газовой директивы ЕС

Немецкий регулятор освободил российский газопровод «Северный поток» от применения положений газовой директивы Евросоюза. По данным оператора, послабления в отношении трубопровода будут действовать на территории Германии в течение 20 лет.

«Освобождение от конкретной нормы (директивы) применяется к участку трубопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды Германии), и первоначально действует в течение 20 лет, задним числом с момента вступления в силу измененного Закона об энергетической промышленности ФРГ от 12 декабря 2019 года», - информирует Nord Stream AG.

Напомним, несколькими днями ранее немецкий регулятор отклонил заявку Nord Stream 2 AG, оператора проекта «Северный поток - 2», на освобождение проекта трубопровода от правил обновленной газовой директивы ЕС. Свои действия регулятор объяснил тем, что проект якобы не соответствовал критерию «завершение проекта» к определенной дате (23 мая 2019 года).

В ответ на это Nord Stream 2 AG выразил несогласие, так как на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что созданные вокруг трубопровода «Северный поток - 2» коллизии могут привести к подорожанию газа для европейских стран.

«Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1 224 километра каждая по дну Балтийского моря. В эксплуатацию трубопровод планировали ввести в конце 2019 года, но помешали санкции США. Дело в том, что американская сторона, активно выступающая против «Северного потока - 2», хочет поставлять в страны Европы свой сжиженный природный газ.